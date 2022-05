Vila Nova de Gaia volta a organizar viagens de finalistas do 4.º ano ao Oceanário de Lisboa

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

Depois de uma pausa de dois anos devido à pandemia de Covid-19, o gabinete de juventude da Câmara de Vila Nova de Gaia vai voltar a organizar viagens de finalistas dos alunos do 4.º ano ao Oceanário de Lisboa. As viagens, realizadas de comboio desde a estação das Devesas à Gare do Oriente, vão começar a 17 de maio e terminar a meados de junho, abrangendo todos os estabelecimentos de ensino básico públicos.

"Trata-se de uma recompensa justa e um estímulo a cerca de 3 mil jovens que podem ter uma experiência única. É com enorme alegria que voltamos aos carris", destacou Elísio Pinto, Vereador da Juventude, em comunicado.

Serão acauteladas todas as normas sanitárias e de segurança e, pela primeira vez, dois agentes da Escola Segura da PSP vão acompanhar toda a viagem.

"O trajeto entre a Gare do Oriente e o Oceanário será também acompanhado pela PSP de Lisboa. A todos os jovens será dado acompanhamento por parte de elementos do Gabinete de Juventude de Gaia", acrescenta a nota.

A gala de finalistas para os alunos do 12.º ano também está de regresso, mas, neste momento ainda decorrem as reuniões preparatórias.