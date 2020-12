Vila Real oferece estruturas adequadas e serviços para vacinação contra Covid-19

O Regia Douro Park é um parque de ciência em Vila Real © Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

O município transmontano disponibiliza câmaras frigoríficas com temperaturas inferiores a 80 graus celsius, para eventuais armazenamentos de stocks de vacinas e oferece também espaços e equipamentos para auxiliar as autoridades de saúde nessa missão. A autarquia já informou o ministério da saúde.

"Nós achamos que é melhor prevenir do que remediar", quem o diz é Rui Santos. O presidente da câmara de Vila Real salienta que "disponibilizamos infraestruturas, quer salas quer equipamentos de frio quer ainda uma unidade móvel de saúde para que, se o estado central assim o entender, possa usar estas infraestruturas para vacinar a população do concelho de Vila Real mas também da região de Trás-os-Montes e Alto douro".

O presidente acrescenta que os laboratórios do complexo Regia Douro Park têm o que se diz ser necessário para eventuais stocks de vacinas e espaços com condições para a vacinação em segurança. Todos eles já tiveram o aval de responsáveis locais da saúde.

"Temos estruturas de frio com temperaturas inferiores a 80 graus, temos salas que foram vistoriadas por pessoal médico e ligado à saúde que consideram adequadas para a vacinação e temos também uma unidade móvel de saúde que pode levar as vacinas a territórios, a espaços onde seja difícil as pessoas deslocarem-se".

Como sendo às várias aldeias dispersas pelo distrito como já aconteceu, num passado recente com a vacina da gripe. Rui Santos diz também que a concentrando dos serviços no Regia Douro Park, libertam as unidades de saúde para os serviços do dia-a-dia.​​​​​​​

"Evitando que os idosos se desloquem e tenham que pagar transportes e corram riscos desnecessários e assim podemos libertar os centros de saúde para continuarem a receber os utentes do serviço nacional de saúde fazendo o trabalho que deve ser feito relacionado com outras patologias".

O presidente de Vila Real já fez saber disto tudo à tutela. "Já enviei uma carta à ministra da Saúde, explicando tudo o que temos disponível e que se houver necessidade de utilizar estes equipamentos amanhã, amanhã estarão disponíveis".

Para uma missão que não será fácil nem rápida mas para a qual a Câmara de Vila Real se disponibiliza com espaços e meios adequados para ajudar.