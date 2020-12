Vila Real. Surto no lar de Santo António com 55 infetados

O presidente da Câmara de Vila Real já pediu, com urgência, uma brigada especial à segurança social © Maria João Gala /Global Imagens

No distrito de Vila Real há vários surtos em lares. Um deles é no lar de Santo António, mesmo no centro da cidade, que já conta com 55 infetados.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, refere que há casos positivos tanto entre utentes como entre funcionários e já pediu, com urgência, uma brigada especial à segurança social.

"A informação que tenho é que ao longo do dia de hoje a equipa estará toda em funcionamento, constituída e no lar de Santo António, em Vila Real. Já há elementos da brigada que entraram no lar. Há um enfermeiro ou enfermeira, não lhe sei dizer, que faz parte da brigada e já está a trabalhar no lar", revelou à TSF Rui Santos.

Vila Real vai cumprir, no domingo, a tradição de dar o pito num ano marcado pela pandemia, sem a habitual festa e com receio de quebras nas vendas deste doce típico que atrai pessoas de todas as idades.

