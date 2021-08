Por TSF 19 Agosto, 2021 • 12:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É um fenómeno pouco frequente, mas esta quarta-feira nasceram dois cachalotes nos Açores a apenas 200 quilómetros um do outro. José Nuno Pereira é investigador de biologia marinha e gestor de uma empresa de observação de baleias no Faial e teve a sorte de assistir a um destes nascimentos e descreveu a experiência à TSF.

"Estávamos a observar os cachalotes - eles repousam à superfície, mergulham, mostram a cauda - e havia um pequeno subgrupo que se encontrava em socialização, umas cinco ou seis baleias adultas, que se encontravam muito próximas e não estavam a mergulhar. Ora punham a cabeça de fora, ora mostravam um pouco da cauda. A dada altura, aproximámo-nos, começámos a observar melhor esse comportamento, a ação intensificou-se, as baleias começaram a ficar mais agitadas e, de repente, começamos a ver uma enorme mancha de sangue na água e percebemos que estava ali a acontecer algo de diferente. Mantivemo-nos com o distanciamento correto para dar espaço à vida selvagem para acontecer e ao fim de um pouco menos de 10 minutos vimos uma pequena baleia a emergir, ainda com um nadar um pouco desorientado, a vir ao de cima e a dar as suas primeiras respirações", conta.

Ouça as declarações de José Nuno Pereira 00:00 00:00

Maior foi a surpresa quando José Nuno Pereira chegou a casa e foi informado que a 200 quilómetros dali, na ilha de São Miguel, foi observado outro nascimento.

José Nuno Pereira explica que a empresa que criou tem for finalidade unir investigação e turismo, sendo que as receitas servem para custear as atividades científicas.