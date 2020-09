Vinte e nove infetados em lar ilegal em Gondomar

© Rui Oliveira/Global Imagens

Um lar ilegal em Gondomar tem 21 idosos e oito funcionários infetados com o novo coronavírus, disse à Lusa o presidente da câmara municipal. Um idoso de 90 anos, que fazia hemodiálise e que faleceu na semana passada, terá estado na origem do surto.

O autarca, Marco Martins, informou ter reunido durante a tarde com "o Serviço Municipal de Proteção Civil, direção do lar, Segurança Social e com a delegação de saúde de Gondomar para definir estratégias e procedimentos".

"A direção do lar deu-nos nota de que já tinha feito a separação física dos positivos e dos negativos, tendo a câmara agilizado contactos entre o Centro de Emprego e o lar para tentar substituir o mais depressa possível os funcionários infetados", informou.

E prosseguiu: "a direção do lar indicou-nos já ter duas pessoas prontas para ir trabalhar e que foram fazer, entretanto, o teste da Covid-19", polo que as próximas horas e quarta-feira de manhã, em termos de cuidadores, estão asseguradas".

A delegação de saúde de Gondomar, disse o autarca, "já começou a contactar as pessoas com quem os idosos que testaram positivo estiveram em contacto, e que residirão, pelo menos a maioria, em Valbom, para os colocar em isolamento, evitando o foco de propagação".

Marco Martins disse não ter recebido indicação da direção do lar de "sobrelotação", mas a garantia de "que fez a separação dos positivos dos negativos".

"O lar indicou-nos que tem o seu processo de licenciamento em curso", acrescentou de um equipamento que até à morte do idoso tinha 30 utentes.

A câmara foi alertada pelo delegado de saúde local para o problema que se vive naquele equipamento social, acrescentou a fonte.

A autarquia está a tentar junto da Segurança Social encontrar alojamento e apoio para os residentes do lar.

Notícia atualizada às 19h03