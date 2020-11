Vinte e três infetados com Covid-19 em explorações agrícolas em Torres Vedras

Naquele concelho do distrito de Lisboa existem 73 casos suspeitos a aguardar os resultados laboratoriais © DR

Vinte e três trabalhadores de explorações agrícolas de empresas hortofrutícolas da freguesia de A-dos-Cunhados, no concelho de Torres Vedras, estão infetados com Covid-19, informou esta segunda-feira fonte oficial do município.

Todos os casos ativos e contactos encontram-se a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, acrescentou a mesma fonte.

Naquele concelho do distrito de Lisboa existem 73 casos suspeitos a aguardar os resultados laboratoriais e 573 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 895 casos confirmados, dos quais 174 estão ativos, 704 recuperados e 17 morreram.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1 319 561 mortos resultantes de mais de 54,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3472 pessoas dos 225 672 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

