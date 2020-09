Vinte militares das Forças Armadas condecorados por serviços relevantes durante a pandemia

Em junho, o ministro da Defesa já tinha condecorado vários militares © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Dez militares do Exército, cinco da Marinha e cinco da Força Aérea recebem a Medalha da Defesa Nacional que, por definição, premeia a "elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais" de militares ou civis que contribuam para a "eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional, do Estado-Maior-General das Forças Armadas ou do respetivo ramo".

Em junho, o ministro da Defesa já tinha condecorado vários militares, mas segundo o Ministério, devido às condicionantes da pandemia, na altura não foram impostas todas as medalhas.

Entre os condecorados desta terça-feira estão jovens militares de baixa patente cujos nomes foram propostos pelos próprios ramos das Forças Armadas.

Um deles é Pedro Matos, primeiro-cabo da Força Aérea que dinamizou a reparação de computadores para alunos carenciados poderem ter acesso a aulas online em Paços de Ferreira, iniciativa que entretanto se alargou a todo o país.

Há também o exemplo da segundo-marinheiro Joana Medeiros, administrativa do Centro de Medicina Naval que foi chamada para dar apoio direto às equipas de contingência que receberam profissionais de saúde e doentes infetados com Covid-19 naquela unidade do Alfeite. A militar quer agora tirar o curso superior de enfermagem e continuar a servir a Marinha nesta área.

Pelo Exército, um dos condecorados é João Mota, primeiro-cabo do Regimento de Infantaria n.º 13, que esteve na frente de apoio militar ao Lar Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, prestando apoio a funcionários e utentes da instituição quando ali foi declarado um surto da doença.

Ouvidos pela TSF, todos se mostram orgulhosos pela condecoração sublinhando que a medalha não é apenas deles, mas sim de todos os que cumpriram a missão de servir o país.

