"Violação dos direitos humanos." Costa explica cerca sanitária em freguesias de Odemira

O Governo decidiu decretar uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Almograve, no concelho de Odemira, devido à elevada incidência de casos de Covid-19, sobretudo em trabalhadores do setor agrícola, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.

"Entendemos, em relação a Odemira, decretar em termos imediatos a cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Longueira/Almograve, procedendo também à requisição de um conjunto de instalações que estão identificadas e que são suscetíveis de imediatamente permitir o isolamento profilático das pessoas que estão consideradas positivas, das pessoas que estão em risco e também de alguma população que vive em situações de insalubridade habitacional inadmissível, com hipersobrelotação das habitações", disse.

O primeiro-ministro revelou ainda que o Governo pretende "quebrar essa sobrelotação porque é um risco enorme para a saúde pública, para além de uma violação gritante dos direitos humanos".

Na conferência de imprensa realizada após o Conselho de Ministros, em Lisboa, António Costa salientou que todos os resultados dos inquéritos de saúde pública realizados neste concelho, do distrito de Beja, permitiram verificar que os casos de Covid-19 concentram-se nestas duas freguesias "e, claramente, associados à população migrante que trabalha no setor agrícola".

"É um caso muito especial. É o maior concelho do país, maior do que alguns distritos", explicou o primeiro-ministro.

Foi também aprovado um diploma que obriga as empresas com surtos de Covid-19 a elaborar testes diários aos funcionários. O primeiro-ministro referiu que com "um teste positivo é mais rápido identificar o universo de contactos e quebras as cadeias de transmissão".

Estas duas freguesias - São Teotónio e Longueira/Almograve -, que constituem um "centro de contaminação" estão agora em cerca sanitária, passando a reger-se pelas regras de 15 de março.

"Há 1910 casos por cem mil habitante em São Teotónio. Na outra freguesia com cerca sanitária são 510 casos por cem mil habitantes", esclareceu António Costa. As restantes freguesias avançam no desconfinamento, como grande parte do país.

*com Lusa