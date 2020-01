"Violência doméstica" eleita a palavra do ano 2019

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira 06 Janeiro, 2020 • 11:39

"Violência doméstica" foi eleita a palavra do ano de 2019. A escolha foi feita pela Porto Editora, que organiza a iniciativa todos os anos.

A palavra foi escolhida com o intuito de sublinhar a urgência de "impedir novos casos de violência doméstica como os que ocorreram nos últimos anos".

"Violência doméstica" foi a eleita, ultrapassando palavras candidatas como "desinformação", "influenciador", "jerricã", "lítio", "multipartidarismo", "nepotismo", "seca", "sustentabilidade" e "trotinete".

No ano de 2018, a palavra do ano tinha sido "enfermeiro" - classe profissional que, durante esse ano, foram os protagonistas de uma luta por aumentos salariais, progressões mais rápidas na carreira e mais contratações.

Segundo a editora, o objetivo da eleição da palavra do ano é "sublinhar a riqueza lexical e o dinamismo criativo da língua portuguesa, património vivo e precioso de todos os que nela se expressam, acentuando, assim, a importância das palavras e dos seus significados na produção individual e social dos sentidos com que vamos interpretando e construindo a própria vida".

As palavras candidatas são escolhidas pela Porto Editora " através da análise de frequência e distribuição de uso das palavras e do relevo que elas alcançam, tanto nos meios de comunicação e redes sociais como no registo de consultas online e mobile dos dicionários da Porto Editora". São também ainda tidas em conta as sugestões deixadas pelos portugueses no website da iniciativa: www.palavradoano.pt.