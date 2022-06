"Visão de conjunto" para resolver problemas na saúde, o aumento das pensões e outros destaques TSF

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa não culpa o atual Governo nem Marta Temido pela situação de crise que se vive nos hospitais portugueses. Questionado sobre se a ministra da Saúde deveria deixar o cargo caso a situação não se resolvesse, o Presidente da República respondeu que o problema no Serviço Nacional de Saúde vem de vários Executivos, é estrutural e precisa de uma "visão de conjunto".

Com os constrangimentos nas urgências em debate no Fórum TSF esta segunda-feira, o antigo diretor-geral da Saúde, Francisco George, apontou o dedo aos políticos que governaram o país ao longo da última década e meia e que, diz, não fizeram nada para impedir a deterioração do Serviço Nacional de Saúde.

O Presidente da República anteviu que as pensões podem subir no próximo ano mais de 10%, e pesar dois mil milhões de euros no Orçamento de 2023, mas alertou que não será um efeito "para ficar para sempre". Marcelo confirmou o que já tinha sido dito, pouco antes, por António Costa. O primeiro-ministro disse que as empresas têm de aumentar salários e antecipou um "aumento histórico das pensões".

O primeiro-ministro criticou também a postura da CGTP na concertação social e Isabel Camarinha refutou as acusações. Em declarações à TSF, a secretária-geral diz ter ouvido um conjunto de falsidades, garantindo que a CGTP assinou "vários acordos", mas não foram cumpridos

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho afirmou, no Luxemburgo, que a União Europeia está a trabalhar num plano para a retirada de cereais da Ucrânia por via terrestre. Cravinho reconheceu, porém, que quando comparado com a capacidade de escoamento por via marítima, a opção ferroviária é limitada e menos eficaz.

A Autoridade da Concorrência (AdC) aplicou uma coima global de quase 19,5 milhões de euros ao Auchan, Modelo Continente, Pingo Doce, Beiersdorf e a um responsável desta empresa pela participação num esquema de fixação de preços. Até agora, todas as marcas, com exceção da Beiersdorf, já afirmaram que vão recorrer judicialmente.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) acusou a TAP de "manipulação e propaganda" e garantiu que iria acionar "todos os mecanismos legais" para contestar o que dizem estar a ser "incumprido". João Lira Abreu, da direção do SPAC, contou à TSF que vão acionar os mecanismos legais porque foram ultrapassados todos os limites com a proposta de cortes salariais que lhes chegou no domingo, por comunicado. A hipótese de greve faz parte das respostas que vão ponderar, mas não só.

No mercado de transferências, a SAD do Benfica comunicou à CMVM a contratação do avançado brasileiro David Neres por 15,3 milhões de euros. O antigo jogador do Shakhtar Donetsk, de 25 anos, assinou um contrato válido por cinco épocas, "o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros)".

Já a Ponte Vasco da Gama estará encerrada ao trânsito na madrugada desta terça-feira, 21 de junho, entre as 00h00 e as 06h00 para verificações de trabalhos. A Lusoponte sugere a Ponte 25 de Abril como alternativa para atravessar o Tejo junto a Lisboa.