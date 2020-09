Viseu quer entrar no livro dos recordes com o maior vestido do mundo

Por José Ricardo Ferreira 21 Setembro, 2020 • 15:33 Partilhar este artigo Facebook

Viseu quer fazer história e entrar no Guinness com o maior vestido do mundo, uma réplica das peças usadas no desfile das tradicionais Cavalhadas de Teivas, que este ano não saíram às ruas da cidade de Viriato, em junho, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A peça de vestuário foi apresentada e medida esta segunda-feira no Rossio, a praça central de Viseu, em pleno feriado municipal.

O vestido verde, vermelho e dourado, tem 8,1 metros de altura, um perímetro de cintura de 5,32 metros e um perímetro peitoral de 8,1 metros, anunciou a empresa que fez a medição da obra, que vai agora ser enviada para o livro dos recordes.

Pano para mangas e um vestido de oito metros em Viseu. Reportagem de José Ricardo Ferreira. 00:00 00:00

O trabalho demorou cerca de dois meses a executar. Estiveram envolvidos na construção desta peça cerca de 20 voluntários e três costureiras. Foram usados 300 metros de diferentes tecidos.

"Foram sensivelmente dois meses de trabalho. Começámos no dia 25 de julho, com equipas de voluntários e houve também uma empresa envolvida na construção da estrutura metálica", explica Alexandra Sá, presidente da Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas, responsável pela confeção do vestido gigante.

© José Ricardo Ferreira/TSF

A obra foi executada com o objetivo de lembrar as Cavalhadas da localidade, um desfile de carros alegóricos que vai para a estrada em junho, por altura do S. João.

"Este é um ano atípico, não foi possível realizarmos o nosso anual desfile e era necessário apresentar alguma atividade para que as pessoas e toda a envolvência e ligação à associação não desmoronasse. Queríamos dizer que estamos cá e que somos capazes, mesmo num ano diferente de fazer alguma coisa, que traga ânimo e boa disposição", refere.

A ideia passou então por fazer uma réplica, mas em grande escala, dos vestidos usados na dança da morgadinha, uma tradição que acompanha as Cavalhadas de Teivas.

"Eu acho que a fazer, temos que fazer bem e com dimensão. Era importante para nós enquanto associação termos um momento de evidência e que servisse para as pessoas olharem para nós como sendo igualmente capazes de fazer coisas em tamanho e em conceito", defende Alexandra Sá.

O atual recorde do maior vestido do mundo está nas mãos da Áustria, com um vestido feito em 2016 e que tem 7,3 metros de altura. O de Viseu tem sensivelmente mais um metro (8,1).

© José Ricardo Ferreira/TSF

O caderno de encargos vai agora ser enviado para o Guinness. A Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas espera ter uma resposta do livro dos recordes dentro de duas semanas.

O vestido vai estar exposto no Rossio, em Viseu, até ao dia 27 de setembro. Quem já o viu só tem elogios a fazer:

"Está um espetáculo, não podia estar melhor, está muito lindo."

"Está agradável porque deve ser único no mundo, com este tamanho de 8 metros."

"Acho que está um trabalho incrível, muito bem feito, os pormenores, os detalhes da construção do vestido, está incrível", disseram algumas pessoas ouvidas pela TSF.