Visita surpresa de Biden a Kiev, a linha vermelha da UE para a China e outros destaques TSF

Joe Biden esteve esta segunda-feira em Kiev pela primeira vez desde o início da guerra e a quatro dias da data que marca um ano de invasão. A deslocação não foi anunciada (na agenda oficial estava apenas prevista uma visita à Polónia) e durou cerca de cinco horas durante as quais o presidente norte-americano prometeu mais ajuda financeira e militar à Ucrânia.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse esta segunda-feira em Bruxelas que já transmitiu a Pequim que o eventual fornecimento de armas à Rússia constituiria "uma linha vermelha" para a União Europeia, depois das acusações do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken.

"Passámos por um inferno e não sabemos o que mais nos vai acontecer." É assim que Lydia Stefanivna resume o último ano da sua vida em Oleksandrivka em declarações à TSF. No estuário do rio Dnieper, em Kherson, "todos os dias" havia bombardeamentos e tiros. "Mas aguentámos."

Já que o caminho da União Europeia passa por abrir portas à Ucrânia e países dos Balcãs Ocidentais, o primeiro-ministro gostava de ver Angela Merkel, Pascal Lamy e Mario Draghi numa "comissão de sábios para pensar o futuro da Europa".

Pelo menos 36 pessoas morreram e centenas foram obrigadas a abandonar as suas casas devido às fortes chuvas que atingiram o estado brasileiro de São Paulo. Foi decretado "estado de calamidade" e o Presidente da República, Lula da Silva, interrompeu as férias de Carnaval em Salvador, na Bahia, para se deslocar à zona afetada.

Na região metropolitana do Rio de Janeiro, pelo menos quatro pessoas morreram e 16 ficaram feridas na sequência de um tiroteio durante os festejos de carnaval na praia do Mauá, na cidade de Magé. Entre as vítimas mortais está uma criança.

A Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE) sugere ao Governo a criação um fundo sísmico no valor de oito mil milhões de euros, com um seguro obrigatório, e o fim da recusa de apólices contra riscos sísmicos por parte das seguradoras, mesmo para prédios seculares ou anteriores à construção do Estado Novo.

A Rede Nacional de Serviços de Urgência de Psiquiatria da infância e adolescência, em vigor desde o início do mês, está organizada em urgências regionais, sendo que o Hospital D. Estefânia atenderá além de Lisboa e Vale do Tejo, a população do Alentejo e do Algarve. Na região sul, quem é adolescente e necessita de apoio ao nível da saúde mental, não tem qualquer alternativa a não ser deslocar-se a Lisboa.

As novas medidas do Governo para a habitação subiram a debate no programa O Princípio da Incerteza, da TSF e CNN Portugal. Alexandra Leitão, António Lobo Xavier e Pacheco Pereira consideram que o pacote anunciado será difícil de concretizar, tendo em conta que "exige muitos recursos".

Dez antigos altos quadros do Banco Português de Negócios (BPN) receberam indemnizações entre 200 mil e 400 mil euros. Os pagamentos foram feitos pela Parvalorem, entidade pública que herdou os ativos tóxicos e os trabalhadores do BPN, e resultaram de rescisões de contratos de trabalho por mútuo acordo, num programa aplicado em 2021.