Visitas a presos regressam em junho, mas ainda sem data certa

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) garante o regresso das visitas às cadeias em junho, mas não se compromete com uma data precisa.

A resposta surge depois de questões da TSF sobre as críticas de sindicatos e associações de reclusos às novas regras para as visitas, proibidas há mais de dois meses.

Fonte oficial detalha que a direção responsável pela gestão das cadeias não comenta as recomendações agora divulgadas e feitas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) para evitar o contágio da Covid-19 não apenas nas cadeias, mas também entre os jovens internados em estabelecimentos prisionais e centros educativos.

Há, no entanto, adianta a DGRSP, trabalhos em andamento "no sentido de adequar os parlatórios e procedimentos às regras agora definidas".

A ideia é reiniciar as visitas "no decurso do mês de junho", com a segurança "necessária a preservar a saúde de trabalhadores, internados e visitantes".

