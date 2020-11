Vítimas do surto de legionella não têm ligação entre si. Fonte de contágio é desconhecida

Análises à água para determinar presença de legionella © Filipe Amorim/Global Imagens

Há um surto de legionella numa das regiões de alto risco da Covid-19 em Portugal, nesta altura, o eixo Póvoa de Varzim-Vila do Conde-Matosinhos. O surto, cuja origem ainda está por identificar, já fez cinco mortos e pelo menos 64 pessoas infetadas.

As vítimas mortais, que têm entre 85 e 92 anos, viviam em Vila do Conde, Póvoa do Varzim e Matosinhos e não tinham qualquer ligação entre si.

As autoridades estão agora a tentar identificar a origem do surto de legionella. O Jornal de Notícias avança que a fonte considerada mais provável é uma torre de refrigeração entre o sul do concelho de Vila do Conde

e o norte de Matosinhos.

Os infetados são quase todos idosos com idades entre os 80 e os 90 anos, que pouco saem de casa devido à pandemia de Covid-19. Há doentes internados no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, bem como no Hospital de São João, no Porto.

A diretora-geral da Saúde pede às pessoas com sintomas da doença do legionário para consultarem a linha SNS24. A legionella provoca sintomas como febre, tosse seca, dificuldades respiratórias, dores musculares e de cabeça.

Portugal regista uma média anual de 200 casos de legionella, uma bactéria que se desenvolve em temperaturas quentes e em águas estagnadas. A doença contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares. A maioria das infeções está relacionada com focos em chuveiros, torneiras e termoacumuladores.