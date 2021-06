Vitória de Portugal com recordes de CR7, autarca de Borba vai ser julgado e outros destaques TSF

© Alex Pantling/AFP

Está dado o primeiro passo na defesa do título de campeão europeu. Portugal venceu, esta terça-feira, a Hungria por 3-0 e garantiu os primeiros três pontos no grupo F da prova.

Se, com o soar do apito inicial, Cristiano Ronaldo já tinha batido o recorde de participações em Europeus, acabou o jogo com dois golos e outra marca histórica no bolso. Platini ficou pelo caminho.

O autarca de Borba, António Anselmo, ficou esta terça-feira a saber que vai a julgamento por cinco crimes de homicídio devido à derrocada da estrada municipal 255 em 2018.

A tarde ficou ainda marcada por uma intempérie que atingiu o norte e centro do país. Foi preciso responder, sobretudo, a quedas de árvores e inundações.