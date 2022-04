"Vive a grande profundidade." Aquário Vasco da Gama acolhe espécie de tubarão raro

Por Clara Maria Oliveira com Cristina Lai Men 04 Abril, 2022 • 10:04 Partilhar este artigo Facebook

Um tubarão-anão foi encontrado, no passado dia 18 de março, por um pescador na Praia da Fonte da Telha que, depois, o ofereceu ao Aquário Vasco da Gama. Para a sua conservação, o animal encontra-se num congelador do laboratório de biologia e química, para ser tratado antes da exposição no local.

O tubarão é um Squaliolus Laticaudus (nome científico), foi visto pela primeira vez nas Filipinas e, segundo Fátima Gil, a chefe do serviço de aquarilogia do Aquário Vasco da Gama, a espécie é rara porque "vive a grande profundidade e a população não é muito grande", apesar de "existir em todos os oceanos".

O exemplar encontrado em Portugal tem cerca de 20 centímetros e é preto. Em declarações à TSF, a bióloga revelou que, quando viu o animal pela primeira vez, notou "na forma da barbatana caudal", porque, ao contrário dos restantes tubarões, que têm o "lóbulo superior muito mais longo", esta espécie, tem "os dois lóbulos são quase idênticos e com extremidade arredondada", mais "parecida com a dos outros peixes".

O pescador que encontrou o tubarão-anão, Manuel Prates, confessou que, na noite da descoberta, "ia para a praia de São João", mas "como o nível do mar estava elevado", acabou por optar pela Praia da Fonte da Telha.

Com a ajuda de uma lanterna, devido à escuridão noturna o pescador relatou à TSF que "existia um animal estranho na água", e, por isso, acabou por levar o exemplar para sua casa.

"Quando usei a lanterna, não se via o fundo do olho e vi que tinha uma cor azul celeste", explicou. Durante alguns momentos, Manuel Prates pensou em manter o tubarão na sua habitação, mas, com a ajuda de um amigo, chegou à conclusão de que devia levar o animal ao Aquário Vasco da Gama.

Segundo Fátima Gil, este tipo de doações, principalmente por pescadores são muito comuns, porque o aquário "é uma referência" na conservação de várias espécies marinhas.

O Squaliolus Laticaudus tem um "olho típico de um tubarão de profundidade", de cor "esverdeada e brilhante", porque "reflete a luz". Normalmente, pode chegar até aos 1200 metros e, na Praia da Fonte da Telha, existem as condições para a sua estadia e, por isso, podem existir mais exemplares.

O tubarão vive "em encostas submarinas a cerca de 500 metros" e, a resistência em águas portuguesas pode se explicar porque "em frente ao Cabo Espichel, existe uma zona muito produtiva com nutrientes na água" causada, segundo a chefe do serviço de aquarilogia do Aquário Vasco da Gama, pela presença do Estuário do Tejo e do Sado, onde também existem pequenos peixes que servem de alimento ao animal.

Em breve, o animal poderá ser visto no local, mas ainda não existe data prevista para exposição.