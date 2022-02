Vodafone alvo de ciberataque, MP pede pelo menos 10 anos de prisão para Salgado e outros destaques TSF

© Fred Tanneau/AFP

A manhã desta terça-feira ficou marcada pelo ciberataque "deliberado e malicioso" à Vodafone. Esta situação provocou "danos e perturbações" no serviço de telecomunicações, sendo que a operadora adiantou que, até ao momento, "não existem indícios" de que os dados dos clientes tenham sido acedidos ou comprometidos. Surpreendido, José Tribolet reforçou, em declarações à TSF, que "é preciso ir muito fundo para perceber que tipo de ataque foi este", defendendo que as verbas do PRR devem ser utilizadas para investir na formação.

Também na ordem do dia está o pedido do Ministério Público para que Ricardo Salgado seja condenado a uma pena de prisão de pelo menos 10 anos. O antigo presidente do BES está esta terça-feira pela primeira vez presente no julgamento do processo separado da Operação Marquês, mas disse "não estar em condições de prestar declarações", justificando que lhe foi atribuída "uma doença de Alzheimer". Já a defesa de Ricardo Salgado pediu a absolvição do antigo presidente do BES e criticou o Ministério Público pela pena pedida.

No que toca à pandemia, Portugal vai passar a aceitar, para feitos de emissão de certificado Covid-19, as vacinas chinesas da Sinopharm (Vero Cell) e Sinovac (Coronavac), assim como a da multinacional indiana Bharat Biotech International (Covaxin).

Destaque também para o relatório divulgado pela Organização Não Governamental World Wide Fund for Nature, que alerta que o Mediterrâneo tornou-se um dos mares com maior concentração de microplásticos do planeta. Algo com um sério impacto no seu ecossistema e uma ameaça à sobrevivência de 134 espécies.

Noutro plano, três pessoas que ficaram paraplégicas após acidentes de mota conseguiram levantar-se e dar alguns passos. Este sinal de recuperação foi dado após os pacientes serem submetidos a uma intervenção cirúrgica, durante a qual serão implantados 16 elétrodos diretamente na medula espinhal. As três pessoas tinham em comum a perda de toda a capacidade de movimentação dos membros inferiores e do tronco devido a uma rutura completa da coluna vertebral.

Por fim, a taxa de desemprego nos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) caiu pelo oitavo mês consecutivo, com o mês de dezembro de 2021 a registar 5,4% de desempregados. Em relação ao mês anterior, a taxa desceu 0,1% e, quando comparado com dados pré-pandemia, está 0,1% acima da marca de fevereiro de 2020.