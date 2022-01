Voto no Livre contra o bloco central, a demissão de Horta-Osório o e outros destaques TSF

Rui Tavares esteve presente no Fórum TSF © Diana Quintela/Global Imagens

Rui Tavares respondeu esta manhã às perguntas dos ouvintes no Fórum TSF ​​​​​​​e defendeu que o voto no Livre é uma garantia de que o Partido Socialista, se ganhar as eleições, vai ter de continuar a ouvir a esquerda. O fundador do Livre acrescentou ainda que o voto no partido será também uma forma de prevenir riscos, como aqueles que acabaram por acontecer com o fim da geringonça. Leia mais declarações de Rui Tavares aqui.

Também esta manhã se ficou a conhecer a demissão do Presidente do Credit Suisse Group, António Horta-Osório. Depois de nove meses no cargo, o português demitiu-se por ter quebrado medidas de prevenção contra a Covid-19 na Suíça e Reino Unido.

Num comunicado citado pela agência Bloomberg, Horta-Osório lamentou que "algumas das minhas ações pessoais tenham levado a dificuldades para o banco e comprometido a minha capacidade de representar o banco interna e externamente", disse Horta-Osório .

Na manhã desta segunda-feira, Jerónimo de Sousa, o secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), teve alta hospitalar esta segunda-feira após cirurgia na passada quarta-feira a uma estenose na carótida. O PCP, em comunicado, garantiu que o líder comunista "prosseguirá agora em casa o período de recuperação previsto até ao fim de semana após o qual retomará a atividade política". Leia tudo sobre as Legislativas 2022 na TSF.

Uma nova "grande erupção" foi detetada esta segunda-feira num vulcão em Tonga, no oceano Pacífico, a norte da Nova Zelândia, revelou o Centro Australiano de Observação de Cinzas Vulcânicas. Segundo este centro de monitorização, a mais recente erupção do vulcão foi registada às 22h10 (hora de Lisboa).

As primeiras horas desta segunda-feira também ficam marcadas pela morte do cantor Armando Gama, aos 67 anos, vítima de doença prolongada. O artista foi representante de Portugal no Festival Eurovisão, em 1983, com a música "Esta Balada Que Te Dou".