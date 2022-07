W52-FC Porto fora da Volta a Portugal, Almada quer polícia municipal e outros destaques TSF

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

A União Ciclista Internacional (UCI) suspendeu a equipa W52-FC Porto de todas as provas de ciclismo. A decisão da UCI impede que a equipa azul e branca participe na Volta a Portugal em bicicleta.

A presidente da Câmara Municipal de Almada está a negociar com o Ministério da Administração Interna (MAI) a criação de uma Polícia Municipal. À TSF, Inês de Medeiros fala de um problema geral que se prende com a falta de agentes da PSP e de militares da GNR.

A empresa de gás russa Gazprom reduziu esta quarta-feira o abastecimento à Alemanha correspondente à quinta parte da capacidade do gasoduto Nord Stream, alegando "motivos técnicos".

O Secretário de Estado da Saúde assegura que está a trabalhar com o Conselho de Administração do Hospital de Aveiro para assegurar o serviço de obstetrícia e ginecologia, que poderá estar encerrado no período noturno durante todo o mês de agosto. "Ninguém ficará sem resposta", promete Lacerda Sales.

A EDP Renováveis teve 265 milhões de euros de lucros no primeiro semestre deste ano, mais 87% do que nos mesmos meses de 2021, segundo informação da empresa publicada esta quarta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Foi encontrado numa mina em Angola um diamante que se acredita ser o maior descoberto nos últimos 300 anos. O diamante cor-de-rosa de 170 quilates agrupa pedras particularmente raras e puras e recebeu o nome 'Rosa do Lulo'.