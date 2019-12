Xarope Ben-U-Ron está em rutura de stock nas farmácias

© Marco Leal (arquivo)

O xarope Ben-U-Ron está em rutura de stock em muitas farmácias portuguesas. A Associação Nacional de Farmácias diz que a reposição "não vai ser possível durante o mês de janeiro", pelo que é expectável que o medicamento esgote nos próximos dias.

Segundo avança a edição impressa do Jornal de Notícias deste sábado, a falta do medicamento só deve ficar resolvida no final de fevereiro, uma vez que foi causada por problemas na produção.

O pico da gripe está previsto para as próximas duas semana e o Ben-U-Ron é um dos xaropes mais utilizados para combater a febre e os sintomas gripais em crianças, mas a Associação Nacional de Farmácias recorda que há alternativas no mercado, incluindo outros quatro xaropes que têm paracetamol como princípio ativo.

Em declarações à TSF, o presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos admite que este é um problema recorrente todos os anos, mas explica que os pais não têm motivos para se preocupar.

Jorge Amil Dias diz que "não há motivo para alarme"

Por outro lado, o presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos "estranha" a falta de alternativas para alguns medicamentos que são utilizados no tratamento de infeções, como a mesalazina e o metronidazol.