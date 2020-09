Zazu é o novo pinguim do Oceanário de Lisboa

Zazu, o novo pinguim do Oceanário de Lisboa © Oceanário de Lisboa

O Oceanário de Lisboa tem um novo pinguim-de-Magalhães. Chama-se Zazu, nome escolhido pelos seguidores do Oceanário através de uma votação nas redes sociais, e nasceu a 18 de maio, mas só agora regressa a casa, para integrar a colónia com cerca de 30 animais, depois de três semanas de habituação à presença humana.

"Esta espécie reproduz-se no Oceanário desde 1998 e os pais deste pinguim são um dos casais mais antigos da colónia. Alguns dos animais nascidos no Oceanário mantêm-se na colónia, mas outros fazem parte de colónias noutros aquários e zoos europeus. Estas movimentações de animais são importantes para a manutenção da variabilidade genética dentro das colónias e no conjunto da população presente nas instituições europeias", explicou, em comunicado, Núria Baylina, curadora e diretora de Conservação do Oceanário de Lisboa.

O Zazu, ao contrário do resto da colónia, que é toda a preto e branco, tem uma penugem juvenil, ainda acinzentada e bege, tornando-o, por isso, fácil de distinguir. Até 31 de outubro, todos os visitantes até aos 25 anos podem visitá-lo no Oceanário de Lisboa por apenas cinco euros. Uma campanha que tem como objetivo levar mais jovens ao aquário público.