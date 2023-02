Zelensky diz que a Europa "é o caminho para casa", novas regras da Netflix e outros destaques TSF

Volodymyr Zelensky © Julien Warnand/EPA

A manhã informativa da TSF desta quinta-feira fica marcada pelo Conselho Europeu extraordinário, em Bruxelas, com a presença de Volodymyr Zelensky. "Esta é a nossa Europa, estas são as nossas regras, este é o nosso modo de vida. E para a Ucrânia é o caminho para casa", destacou o presidente ucraniano.

Também presente nesta sessão extraordinária em Bruxelas está António Costa. O primeiro-ministro disse que será possível em março entregar à Ucrânia os três tanques Leopard 2 que tinham sido disponibilizados por Portugal ao abrigo do mecanismo de cooperação europeu.

Em Madrid, a TSF falou com Sevgil Musaieva, uma jornalista ucraniana, que cresceu na Crimeia. Foi nomeada no ano passado uma das pessoas mais influentes na eleição anual da revista Time.

Na ordem do dia continuam os sismos na Turquia e na Síria. São já mais de 17.500 as pessoas que morreram nesta catástrofe. Maria Lúcia Ferreira vive no Mosteiro de São Tiago Mutilado, na aldeia de Qara, a 90 quilómetros a norte da capital Damasco, na Síria. À TSF, descreveu uma situação dramática num país já fustigado por 10 anos de guerra. O sismo de segunda-feira deixou 60 mil pessoas sem teto e a ajuda do exterior deve chegar "sem preconceitos".

Destaque ainda para o futebol. A empresa A22, promotora da Superliga Europeia, garante que a prova não morreu. O anúncio foi feito esta manhã no jornal El País através do administrador executivo, Bernd Reichart.

Em Marte, o robô Curiosity da NASA encontrou rochas onduladas, uma prova de que existiu, há milhares de milhões de anos, um lago no planeta vermelho. Segundo a agência espacial norte-americana, as ondas agitaram os sedimentos no fundo de um lago, o que, ao longo do tempo, foi criando texturas onduladas nas rochas.

Partilha a conta da Netflix com amigos? Saiba quais são as novas regras e os custos para membros adicionais.