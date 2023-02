Zelensky e a vitória "inevitável", Constituição sem "raça" e outros destaques TSF

© Genya Savilov/AFP

Durante mais de três horas, Zelensky passou em revista o ano de invasão russa da Ucrânia e expressou desde já o desejo de chegar à "vitória inevitável" ainda neste ano. Sem se esconder de qualquer pergunta, o líder ucraniano revelou também que quer falar com Xi Jinping, em especial depois da proposta chinesa para a paz, e com Lula da Silva, para tentar o diálogo com a América Latina.

A sessão teve, ainda assim, direito a mais uma prova de popularidade de Zelensky: desta vez, foi um repórter que, a pedido do próprio filho, pediu uma selfie.

Como a guerra, foi também há um ano que começou a emissão especial da Rádio Ucrânia. É uma "maratona" que ainda não terminou, em nome do serviço público, a partir de um abrigo subterrâneo em Kiev.

Uma sondagem da Aximage para TSF, JN e DN mostra que os inquiridos responsabilizam a Rússia pela invasão da Ucrânia, mas um ano depois do início do conflito apoiam menos um exército europeu e consideram que o Governo não fez tudo para mitigar o aumento dos preços.

No jardim da Estrela, em Lisboa, as embaixadas da Polónia e da Ucrânia inauguram a exposição "Mom, I don't want war". Veem-se, lado a lado, desenhos das crianças polacas em 1946 e das crianças ucranianas agora, em 2023. Apesar dos 70 anos de diferença, as ilustrações são em muito semelhantes.

No 'processo de revisão constitucional, PS e PSD estão disponíveis para estudar formas de alterar o texto de forma a incluir "género" no artigo referente ao princípio da igualdade, aumentando as categorias pelas quais não deve haver discriminação. "Raça" motiva mais dúvidas, mas também existe abertura para o debate.

Depois do histórico primeiro apuramento para uma fase final do Mundial de futebol, a seleção feminina portuguesa regressou ao país e foi recebida em Belém pelo Presidente da República. A capitã Dolores Silva foi a porta-voz de um grupo que viveu momentos "indescritíveis".

Os institutos politécnicos vão poder atribuir o grau de doutor e adotar a designação "Polytechnic University" em conjunto com a designação em língua portuguesa. É o que consta de uma proposta aprovada no Parlamento apresentada pela Comissão de Educação e Ciência.

O Tribunal da Relação do Porto confirmou a condenação do embaixador Francisco Seixas da Costa pelo crime de difamação agravada, devido a ofensas ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.

A Boeing anunciou que vai deixar de produzir, em 2025, o F/A-18 Super Hornet, o caça do filme 'Top Gun: Maverick', de 2022.