Zero aplaude Governo por antecipar encerramento de centrais termolétricas

A Zero aplaude a promessa do primeiro-ministro de antecipar os prazos de encerramento das centrais termoelétricas de Sines e do Pego anunciada este domingo.

Ouvido pela TSF, Francisco Ferreira explica que "as centrais a carvão de Sines e do Pego representam mais de dez milhões de toneladas de dióxido de carbono, que, em média, estão a ser emitidas por ano; cerca de 17% do nosso total".

Francisco Ferreira, ouvido pelo jornalista José Milheiro, explica que esta foi uma decisão acertada 00:00 00:00

"Nós conseguirmos antecipar o calendário, tal como a Zero propunha em julho deste ano, é, para nós, uma excelente notícia", posiciona-se o porta-voz da associação ambientalista.

Francisco Ferreira lembra mesmo que, "quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista técnico e económico, temos vindo a defender esta posição".

De acordo com o representante da Zero, "não haverá necessidade de compensação do Estado por este final, e, além disso, pelo preço do carvão, pelo custo das emissões de dióxido de carbono à escala europeia e também pela taxa de impostos decididos desde há dois anos, em sede de Orçamento do Estado, já começava a não ser rentável".