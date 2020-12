Zero defende que APA deve suspender consulta pública de projeto na Quinta da Torre Bela

© Paulo Spranger/Global Imagens

A associação ambientalista Zero defende que a Agência Portuguesa do Ambiente deve suspender a consulta pública do projeto para a construção de uma central de energia solar na Quinta da Torre Bela, onde aconteceu a matança de 540 veados, gamos e javalis.

"A Agência Portuguesa do Ambiente deve aqui olhar para este processo e, eventualmente, suspendê-lo, porque a situação de referência que está em causa não é aquela que corresponde à realidade", diz Francisco Ferreira, no Fórum TSF.

Entrevistado pelo jornalista Manuel Acácio, o presidente da Zero, Francisco Ferreira, explica que as medidas e condições previstas no estudo de impacto ambiental para a construção da central estão ultrapassadas: "Aquilo que está em consulta pública, neste momento, já não corresponde à realidade, porque aqueles eucaliptos já foram cortados, a zona já está a ser intervencionada e o destino daquilo que era a caça grossa disponível foi, pura e simplesmente exterminada", sustenta.

O Partido Ecologista "Os Verdes" e o Pessoas Animais Natureza (PAN) assumiram a mesma posição no Fórum TSF, relativamente à suspensão da consulta pública deste projeto.

A deputada d'Os Verdes Mariana Silva defende "o ministro do Ambiente, o ICNF ou a APA terão de ser responsabilizados" e o deputado do PAN André Silva sustenta que "se estamos a falar num projeto de sustentabilidade, num projeto que quer garantir equilíbrio e harmonia ambiental, não podemos permitir este tipo de situações"

"Só espero que se aplique aqui os danos contra a natureza do código penal", remata André Silva.