Zero defende que o mundo precisa de líder mais ambiciosos na luta climática

© Paulo Spranger/Global Imagens

Por TSF 22 Abril, 2021 • 10:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A associação ambientalista Zero defende que é preciso que os líderes mundiais sejam mais ambiciosos nas medidas contra as alterações climáticas.

No Dia da Terra, que se assinala esta quinta-feira, os EUA regressam à discussão sobre as alterações climáticas e Joe Biden é o anfitrião da cimeira do clima online. Francisco Ferreira, da associação Zero, admite à TSF não ter grande expectativa em relação aos resultados desta cimeira.

"A esperança é muito limitada por uma razão simples: até dezembro de 2020 os países deveriam entregar nas Nações Unidas as suas novas metas, as chamadas contribuições nacionalmente definidas, e temos países como a Federação Russa, o Japão, o Brasil, a Coreia do Sul a não aumentarem o seu nível de ambição", sustenta.

Francisco Ferreira defende, por isso, que "precisamos que a população de muitos países force os seus líderes a uma maior ambição".