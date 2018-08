Cerca de 300 tartarugas em riscos foram encontradas mortas presas em redes de pesca na costa sul do México esta terça-feira.

De acordo com a agência Reuters, o episódio acontece pouco depois de mais de 100 tartarugas terem sido retiradas do mar sem vida.



O coordenador da agência de proteção civil do Estado de Oaxaca adiantou que os animais foram encontrados por pescadores.

As imagens recolhidas mostram dezenas de tartarugas mortas, muitas já em decomposição, enroladas naquilo que parecem ser redes de pesca.



As tartarugas oliva, que as autoridades mexicanas dizem estar em risco de extinção, medem cerca de 75 centímetros de comprimento e pesam cerca de 45 quilos.

Entre maio e setembro estes animais percorrem a costa de vários estados mexicanos para depositarem os ovos ao longo do Pacífico.



As autoridades estão a investigar o caso. Os especialistas dizem que as tartarugas podem ter morrido asfixiadas, presas em anzóis ou por causa de algas nocivas.