"A qualidade do ar em Portugal é muito melhor hoje do que há dez ou 15 anos"

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) lança, a partir desta sexta-feira, uma campanha que apela a uma mudança de comportamentos, em parceria com municípios, empresas de transporte e associações ambientalistas. O presidente da APA, Nuno Lacasta, espera que a campanha contribua para a melhoria da qualidade do ar - mais um passo no caminho que tem sido trilhado nos últimos anos.

"A qualidade do ar em Portugal hoje é muito melhor do que aquela que tínhamos, em geral, há dez ou 15 anos, e na Europa também, porque fomos despoluindo as fontes de poluição. Temos hoje, cada vez mais, ao nível da produção de energia de eletricidade, fontes renováveis. Isso quer dizer menos produção de fóssil, menos emissões poluentes. Por outro lado, os veículos estão hoje menos poluentes: veículos elétricos e híbridos que poluem menos."

Ainda assim, Nuno Lacasta lembra que existem ainda fontes de preocupação a ter em conta: "Aquela que é talvez mais saliente continua a ser a das partículas em suspensão em resultado da emissão dos veículos. Temos mesmo que fazer esta transição para veículos elétricos e híbridos."

A coincidir com a celebração do do Dia Nacional do Ar, a APA vai apresentar o novo site que permite saber quais os níveis de poluição em todo o território nacional.

Trata-se mais de uma ferramenta para que a população esteja informada, que deve ser acompanhada de uma mudança de hábitos, por exemplo: "usar transportes públicos, fazer pequenas deslocações a pé ou de bicicleta, fazer revisões periódicas dos veículos, limitar o uso do automóvel ao estritamente necessário; ficar mais em casa se está um dia menos propício à qualidade do ar e não fazer exercício físico [nessas condições]"