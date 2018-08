Aeroporto do Montijo motiva queixa contra o Estado à Comissão Europeia

A Zero envia esta terça-feira uma queixa contra o Estado português à Comissão Europeia relativa ao incumprimento da legislação de Avaliação Ambiental Estratégica no processo de decisão da construção de um aeroporto no Montijo.

A associação ambientalista defende desde maio que a escolha da localização do novo aeroporto deve ser sujeita a uma Avaliação Ambiental Estratégica, mais abrangente do que o Estudo de Impacte Ambiental, e já tinha ameaçado pedir a intervenção de Bruxelas.

Carla Graça, representante da Zero, acusa o Governo de não estar a cumprir a legislação nacional e comunitária.

Este é um projeto com "impacto muito grande" na margem sul mas também na região de Lisboa, alerta. Em causa estão impactos no território, conservação da natureza, ruído e acessibilidades

A ZERO espera que o Governo reconsidere, suspenda a Avaliação de Impacte Ambiental e inicie um processo de avaliação mais alargado que um projeto desta dimensão exige.

Porque é que o Governo "insiste em apressar de forma irresponsável" a construção deste aeroporto?

Carla Graça diz que a associação não está contra o aeroporto mas também não pode estar a favor uma vez que "não tem elementos suficientes para a decisão".

A ambientalista sublinha que não compreende o que diz ser a "teimosia" do Governo.

O Estudo de Impacte Ambiental apresentado em maio viabiliza o projeto, mas aponta alguns impactes na fauna e flora locais que a ANA - Aeroportos e Navegação Aérea considera pouco significativos.

Num comunicado enviado esta terça-feira às redações, a ZERO condena ainda que o ministro Pedro Marques espere que as obras tenham início já no próximo ano apesar de admitir que a Agência Portuguesa do Ambiento levantou "questões relevantes" a propósito do impacto ambiental do empreendimento. "A decisão já está tomada, mesmo sem os estudos estarem terminados", aponta a associação.