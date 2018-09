Ainda há peixes mortos na Ribeira da Asseca depois da descarga poluente

Mais de uma semana depois de uma descarga poluente de uma fábrica de transformação de tomate ter matado centenas de peixes na Ribeira da Asseca, em Moçarria, no concelho de Santarém, o presidente da Junta de Freguesia assegura que os peixes mortos ainda não foram retirados do local.

"Eu estive lá no local e pude ver que ainda estão peixes mortos junto à ribeira. Aliás, pude ver que algumas das aves que são lá residentes estavam a comer os peixes que lá estavam mortos. Se houve alguma limpeza não foi visível", disse Marcelo Morgado à TSF.

Marcelo Morgado adianta que os habitantes da zona não testemunharam qualquer ação de limpeza no local

O presidente da Junta não acredita que a situação volte ao normal tão cedo. "Este ataque que a ribeira sofreu foi bastante grave e isto não é de uma semana para a outra que se volta a recuperar aquilo que a ribeira era. Isto vai demorar ainda bastante tempo. Com esta situação de não removerem os peixes ainda vai demorar mais tempo até que a situação volte ao normal", rematou.



A Inspeção-Geral do Ambiente esteve no local, recolheu provas e deu cinco dias à empresa para fazer mudanças radicais no funcionamento para evitar novos casos. Foi ainda enviada uma queixa por crime de poluição para o Ministério Público.