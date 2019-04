Apanhar lixo a correr ao lado de uma campeã olímpica? O Plogging chegou a Portugal

Cuidar do ambiente enquanto cuida da sua saúde, é possível. Plogging junta duas palavras suecas, plocka upp (apanhar) e jogga (correr), uma atividade que consiste em apanhar o lixo com que se vai cruzando enquanto pratica corrida.

Nas ruas do Porto e arredores irá realizar-se mensalmente uma ação desta prática que nasceu em 2016 na Suécia. A primeira sessão tem lugar já no dia 20 de abril, sábado, a partir das 10h00, na Antiga Seca do Bacalhau, em Vila Nova de Gaia, e conta com a presença da campeã olímpica Rosa Mota. A organização espera reunir apaixonados pela corrida e pelo ambiente, na iniciativa que tem uma duração prevista de 1h30.

O Sea Life irá distribuir sacos do lixo e encarrega-se da sua posterior separação. O aquário do Porto, que este ano comemora o 10º aniversário, tem patente a exposição "Mar de Plástico". A mostra é organizada em parceria com a Universidade do Porto e procura sensibilizar os visitantes para a poluição dos oceanos.