Aprender a produzir cogumelos em casa

É uma oficina "para os apreciadores de um bom cogumelo" e serve para ensinar a produzir cogumelos comestíveis em casa, com toda a segurança e de forma biológica. A ideia é da BioLiving (uma associação sem fins lucrativos de defesa do ambiente que promove a educação ambiental através de atividades para miúdos e graúdos) que, em parceria com a Câmara Municipal de Lousada, realiza a segunda edição da iniciativa no sábado, 19 de janeiro, entre as 9h30 e as 12h30 na Casa das Videiras no Parque Urbano de Lousada.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

A mentora do projeto, Milene Matos, explica que nestas oficinas os participantes aprendem a produzir cogumelos utilizando borras de café e troncos de árvores.

Milene acredita que assim se evita o problema que se verificou o ano passado. "No ano passado levámos as pessoas ao campo com especialistas em micologia para dar a conhecer os cogumelos selvagens, não com o intuito gastronómico, mas também com o intuito de ensinar ecologia e a importância dos cogumelos para a conservação das nossas florestas, mas tivemos uma experiência não muito positiva - no dia seguinte já não havia nenhum cogumelo no local onde fizemos a visita", conta a bióloga.

Para participar na oficina de dia 19 de janeiro, é obrigatória a inscrição através da página da Câmara Municipal de Lousada ou do número 255 820 500.