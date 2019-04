Bandas sonoras e sinalização para evitar morte de linces ibéricos

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca sobre os linces

De forma a não deitar por terra o esforço feito por Portugal e Espanha para reintroduzir o lince ibérico no meio ambiente a secretária de Estado do Ordenamento e Conservação da Natureza explica que há medidas que estão a ser implementadas, nomeadamente sinalização a alertar para a existência destes animais nesta zona de Mértola que abrange cerca de 8 quilómetros. Outra medida é a "colocação de barras sonoras que constituam um aviso aos animais de que um carro se está a aproximar", diz Célia Ramos.

Esse trabalho está a ser feito em conjunto com a empresa Infraestruturas de Portugal.

Os dois países, Portugal e Espanha, vão também apresentar uma candidatura de 20 milhões de euros ao programa Life onde as questões da sensibilização do público para a necessidade de preservar o lince estarão muito presentes.

Mesmo com as mortes destes animais que se têm registado, Célia Ramos considera que o programa de reintrodução do lince está a ter sucesso, sendo que foram "identificados e monitorizados em Portugal 64 animais".

Desde 2015 foram libertados 37 linces ibéricos e já nasceram 45 animais em meio natural. No total, em Portugal e Espanha há cerca de 650 animais na natureza.

A intenção do Ministério do Ambiente é alargar o território deste animal para que, daqui por 3 anos, ele chegue também à zona da Malcata, onde já existiu uma comunidade e cujo parque natural tem como símbolo o lince ibérico.

Recentes mortes de linces em Espanha ainda sem explicação

No final de 2018, perto de Córdoba, um lince ibérico apareceu morto com 300 chumbos no corpo. Na semana passada, uma fémea apareceu também morta a boiar num charco na província de Sevilha. A secretária de Estado do Ordenamento e Conservação da Natureza avança que os casos estão a ser investigados e não há ainda qualquer explicação por parte das autoridades espanhola.