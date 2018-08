Na pequena cidade de Nailsworth, no oeste de Inglaterra, é tudo verde: o nome do clube, o equipamento, as instalações e as práticas ambientais. O Forest Green Rovers nasceu há 129 anos, e ganhou destaque desde que em 2010 o novo presidente, Dale Vince, reformulou as práticas ambientais. O dirigente é empresário e dono de uma empresa de energias renováveis.

Todo o clube é alimentado por energia renovável, boa parte dela captada através de painéis solares. A relva do estádio é orgânica, livre de pesticidas e herbicidas e é cortada por um robot solar, guiado por GPS. Para a rega é usada água da chuva, captada no subsolo. O estádio tem pontos de carregamento de veículos elétricos.

No ano passado, o Forest Green Rovers já tinha sido reconhecido como o primeiro clube vegan do mundo. Ali não há bifanas nem couratos. Nos dias de jogo são servidas refeições vegetarianas em embalagens de papelão. Há almôndegas e hambúrgueres de vegetais e uma empada feita de Quorn, um substituto da carne que não é de origem animal. Os próprios jogadores (chamados diabos verdes) comprometeram-se a ser vegetarianos, pelo menos quando vestem a camisola verde e preta às listas horizontais. Muitos garantem que são também são vegetarianos quando estão fora do clube.

A iniciativa da ONU, designada Neutralidade Climática, pretende encorajar todas as partes da sociedade a agir contra as alterações climáticas. Os participantes têm de medir as suas emissões de gases com efeito de estufa e reduzi-las tanto quanto lhes for possível.

Um dos problemas que o clube ainda não conseguiu evitar é o da poluição gerada pelos automóveis dos adeptos. O presidente explicou que para cumprir os critérios para a certificação da ONU, o clube teve de compensar as emissões de gases com efeito de estufa que não conseguiu reduzir com contribuições para um fundo da ONU destinado às energias renováveis. A contribuição, correspondente a 200 toneladas de carvão anuais, seguiu para um projeto na Índia.

A próxima ambição do clube é a construção de um novo estádio, "o mais verde do mundo". O Eco Park vai ser quase todo feito de madeira e ficará num parque com 500 árvores e quase dois quilómetros de arbustos. Terá capacidade para 5.000 espectadores, podendo ser aumentado consoante o sucesso desportivo do clube.

Para já, a responsabilidade ambiental parece dar razão à estratégia do dirigentes. No último ano, o Forest Green Rovers foi promovido à English Football League (4ª divisão inglesa), pela primeira vez na história.