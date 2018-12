"Contornou e violou a lei de forma descarada." Ambientalistas querem fim da concessão à Turiestrela

A Zero quer que o Estado reavalie a concessão dada na década de 1980, por sessenta anos, à empresa Turistrela para explorar em exclusivo o turismo e os desportos na Serra da Estrela.

É esta a reação da associação ambientalista à notícia, divulgada esta manhã pela TSF , de que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) chumbaram a construção do tapete rolante da Escola da Estância de Esqui, uma obra que foi construída, ilegalmente, há três anos.

Carla Graça, dirigente da Zero, diz que a Turistrela violou claramente as leis ambientais, não sendo ético que continue a ter a exploração exclusiva de uma zona tão sensível no "coração do Parque Natural da Serra da Estrela".

A ambientalista pede a reavaliação da concessão

A Zero sublinha que a Turistrela "tentou, como se prova pelos factos, contornar e violar a lei de uma forma absolutamente descarada, numa situação grave que aqui é flagrante".

Os ambientalistas pedem mão pesada ao Estado.

Carla Graça pede também uma multa pesada e a restituição do terreno ao estado em que estava antes da construção do tapete rolante, apesar de ser difícil recuperar totalmente o que foi destruído.



