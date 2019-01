Crianças participam em projeto único na Europa para cuidar dos oceanos

Arranca esta quinta-feira, em várias escolas do 1.º ciclo do ensino básico do concelho de Mafra, um projeto-piloto único na Europa, para ensinar aos alunos mais novos a importância do mar. A experiência vai durar quatro anos e envolve cerca de 4 mil crianças e 200 professores, que começaram a receber formação no início do ano letivo.

O programa-piloto «Educar para uma Geração Azul» é promovido pela Fundação Oceano Azul e pelo Oceanário de Lisboa, com o apoio da Direção-Geral da Educação e da Câmara Municipal de Mafra.

A jornalista Maria Miguel Cabo ouviu Tiago Pitta e Cunha, o presidente da Fundação Oceano Azul, responsável pelo projeto

Na experiência vai ser utilizado um manual sobre o oceano em contexto escolar especialmente criado para o projeto. O livro intitulado «Oceano, Educar para uma Geração Azul» destina-se a auxiliar os professores e aborda áreas fundamentais do conhecimento sobre o oceano como: literatura, ecologia, direito, estratégia, geografia, economia, história, física e química.

Tiago Pitta e Cunha, presidente da comissão executiva da Fundação Oceano Azul, explica que, além da teoria, a ideia é também passar à pratica, levar as crianças a zonas costeiras e aplicar na aula o que se aprendeu fora da sala: "Por exemplo, verificar como desaparecem as cores debaixo de água, ou como conseguir na sala de aula replicar uma onda do mar e ver como essa onda tem impacto."

No fundo, é pôr a mão na massa para ensinar aos alunos a importância dos laços entre Portugal e o mar e prepará-los para os desafios do futuro: "O oxigénio que respiramos, a água que bebemos, a comida que comemos acabam em grande medida por vir do oceano e é altamente qualificador para uma geração que vai viver e crescer no século XXI, que é o século da sustentabilidade ambiental, das alterações climáticas, da descarbonização das nossas sociedades, onde o oceano vai ter um papel preponderante", nota Tiago Pitta e Cunha.

O presidente da comissão executiva da Fundação Oceano Azul garante ainda que o projeto é inovador e pioneiro na Europa: "Eu conheço o que se faz em termos de literacia do oceano na Europa e não conheço em nenhum outro pais um curso que seja tão profundo, tão abrangente e que inclua tantas disciplinas do saber. A validação por parte da Direção-Geral da Educação é muito importante, como também dos municípios com que estamos a trabalhar."

Em breve, os professores do ensino básico de Cascais e da Nazaré começarão também a receber formação. Consoante o resultado do projeto-piloto, o objetivo da Fundação Oceano Azul é alargar o programa ao resto do país.