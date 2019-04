Mais de uma tonelada de combustível derramado em Sines. Acidente terá tido origem num "descuido"

Houve um derrame de combustível, no Porto de Sines, na última noite, confirmou a Autoridade Marítima Nacional à TSF. Não há informação exata da quantidade de combustível derramado, mas a Autoridade Marítima adianta que se trata, seguramente, de mais de uma tonelada.

PUB

O derrame aconteceu durante o reabastecimento de um navio, dentro do Porto de Sines, pelas 23h30 desta quinta-feira.

O porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, Fernando Fonseca, explicou que o acidente se deu com um navio porta-contentores estrangeiro, que está atracado em Sines, e que estava a receber combustível por uma barcaça.

A administração do Porto de Sines e do Algarve confirmou, de seguida, em comunicado, que ocorreu "um pequeno derrame de hidrocarbonetos durante uma operação de fornecimento de bancas do navio "Bahia Tres" ao navio "MSC Sandra"".

"De imediato foram ativados todos os meios de contingência do Porto de Sines, incluindo a colocação de barreiras, com vista à contenção e recolha do combustível derramado, minimizando o impacto do incidente na atividade portuária", lê-se ainda no comunicado.

O comandante Fernando Fonseca, da Autoridade Marítima Nacional, explica o que aconteceu no Porto de Sines

"O derrame está contido ao interior do Porto de Sines, que deu logo início às manobras de recolha para manter o combustível confinado àquela área", esclareceu o porta-voz da Autoridade Marítima. "Os trabalhos de remoção do combustível continuam e estão a ser acompanhados pela capitania e pela Polícia Marítima de Sines", acrescentou.

A Autoridade Marítima Nacional não precisa a quantidade exata de combustível derramado, mas adianta que se trata de mais de uma tonelada.

Já o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas garante que foram "cerca de três toneladas de hidrocarbonetos"

Questionada pela TSF, fonte da Polícia Marítima de Sines reconhece que houve "um descuido" e que "uma válvula aberta" terá permitido a fuga do combustível.

A Autoridade Marítima Nacional, diz, no entanto, que só poderá chegar a uma conclusão sobre as causas do acidente após a investigação do caso, liderada por esta autoridade e pelo Ministério Público, que já está a decorrer.