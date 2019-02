Diversidade das sementes está tão ameaçada como a existência de alguns animais

Feijão, milho, grão, e também árvores, plantas e ervas aromáticas. Tudo pode ser trocado na Feira de Troca de Sementes, exceto sementes e plantas comerciais, híbridas e transgénicas.

A feira nasceu há cinco anos, numa iniciativa da autarquia de Paredes de Coura e da Associação Quinta das Águias, em colaboração com o Agrupamento de Escolas.

"No fundo, trata-se de promover a troca de sementes e simultaneamente promover a preservação das nossas sementes locais. Entendemos que é muito importante preservar as sementes, assim como como preservar as histórias que estão associadas a estas sementes. As sementes estão ameaçadas e a progressiva perda das variedades genéticas de muitas sementes é, de facto, um perigo para a humanidade", explica Maria José Moreira, vereadora da Educação da autarquia de Paredes de Coura.

A jornalista Cláudia Arsénio conversa com Maria José Moreira sobre a ameaça que paira sobre os stocks mundiais de sementes

Maria José Moreira sublinha que a diversidade dos stocks mundiais de sementes está tão ameaçada como a existência de animais como o panda ou o urso polar e é urgente inverter a situação porque "esse património é muito importante que não se perca".

Para tal, é preciso "preservar essa diversidade biológica e sobretudo também promover novas formas de produzir os alimentos, para contribuir para uma alimentação mais saudável e um modo de produção mais justo", defende.

Para olhar para o futuro, a Feira de Troca de Sementes aposta nas crianças e, por isso, a iniciativa está integrada no Projeto Educar para o Futuro. Assim, ao longo do ano, "leva os alunos a trazer as sementes das suas famílias juntamente com as histórias de vida dos seus avós, por exemplo. Depois desta recolha que eles partilham na feira, eles vão semeá-las na horta do Museu Regional, onde se pretende que cada vez haja mais espécies".

A cada ano que passa, a autarquia nota cada vez mais participantes, de Portugal mas também da Galiza, e de todas as idades. A entrada na Feira de Troca de Sementes é gratuita.