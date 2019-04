É o segundo caso num mês. Baleia encontrada morta com estômago cheio de plástico

Uma baleia foi encontrada morta em Porto Cervo, na ilha da Sardenha (Itália), o segundo caso semelhante no espaço de um mês.

A necropsia revelou que havia vários tipos de plásticos no estômago do animal, incluindo sacos do lixo, redes de pesca, embalagens e pratos.

A informação foi confirmada este domingo pelo ministro do ambiente italiano, Sergio Costa, no Facebook. É preciso atuar desde já contra o lixo marinho e o plástico descartável, apela.

O presidente da organização Sea-Me, Luca Bittau confirmou ainda que esta baleia estava grávida. A cria foi encontrada em avançado estado de decomposição.

Menos de três semanas antes, uma baleia-bicuda-de-cuvier foi encontrada morta na costa sudeste das Filipinas , com 40 de quilos de plástico no estômago, como16 sacos de arroz, uma lona plástica usada em plantações de banana e sacos de compras.