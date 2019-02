E que tal ir plantar árvores com a família?

"Nós dizemos plantações, mas as plantações não são só colocar as árvores na terra. Muitas vezes, é preciso preparar o terreno, remover as silvas, as espécies invasoras, o lixo", explica a bióloga Milene Matos, fundadora da associação BioLiving.

Milene Matos acredita que as plantações de árvores são ações pedagógicas porque os técnicos explicam não só como é que se planta, mas também quais as opções tomadas. "Estas plantações podem receber as crianças a partir do 3 ou 4 anos e muitos pais levam-nas porque nós explicamos porque é que estamos a plantar aquela espécie ali, porque é que estamos a utilizar certa metodologia e não outra."

As ações decorrem "sempre utilizando a paisagem como forma de interpretar". "Se algo estiver bem na paisagem dizemos: vamos fazer como está ali e vamos repetir este processo simulando o que a natureza fez. Ou, se aquilo que está ali é errado e causa este problema ambiental, então vamos fazer de outra forma", explica Milene Matos.

Para participar basta ir à página de Facebook da BioLiving , escolher o evento e preencher o respetivo formulário, ou então através do e-mail geral.bioliving@gmail.com .