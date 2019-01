Marcelo defende alguma limitação da soberania para combater alterações climáticas

"Quando se trata de problemas de todos tem de haver alguma limitação da soberania." Ouça a peça de Raquel de Melo com declarações de Marcelo

O Presidente da República expressou esta terça-feira preocupação com o combate às alterações climáticas, considerando que está a haver "um retrocesso" na concertação global e que "tem de haver alguma limitação da soberania" perante problemas comuns.

"Quando se trata de problemas de todos, em todo o mundo, tem de haver alguma limitação da soberania - porque aquilo que alguns não fazem é pago pelos outros todos, não é pago apenas por esses que deixaram de fazer", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava durante mais uma edição do programa "Cientistas no Palácio de Belém", que arrancou esta terça-feira, com uma sessão que juntou o especialista em alterações climáticas Filipe Duarte Santos, que preside ao Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), e alunos do ensino secundário.

No final da sessão, perante os estudantes de escolas de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, e de Portalegre, o chefe de Estado disse-lhes que a exposição de Filipe Duarte Santos sobre a evolução do clima na Terra e dos recursos naturais era "uma chamada de atenção" sobretudo para os jovens como eles, que "vão viver mais tempo".

Depois, elogiou o progresso de Portugal nesta matéria, referindo que, "independentemente dos governos, independentemente dos presidentes, tem caminhado sempre na mesma direção", mas salientou que o combate às alterações climáticas exige "um trabalho em conjunto", desde logo, nas Nações Unidas.

"O que é preocupante hoje é que deu tanto trabalho chegar a esse ponto e hoje estamos a viver um recuo, um retrocesso. Há países cujos governantes dizem: não, isto é o meu problema, eu é que decido as emissões que posso ou não fazer, eu não respeito aquele acordo que foi celebrado, porque trava a nossa indústria, trava a nossa economia", acrescentou.

Sem nomear ninguém, o Presidente da República referiu que "isto começou a multiplicar-se, apareceu um, depois apareceu outro, depois apareceu outro" governantes a "trocar o que se chama uma visão multilateral, que envolve todos para resolver problemas de todos, por uma visão unilateral".

"Esta visão é gravíssima, porque é apelar ao egoísmo", lamentou.

Marcelo Rebelo de Sousa advertiu que "é mais fácil destruir do que construir" e que nesta matéria "empatar é perder".

"E por isso nos preocupamos quando há essas orientações unilaterais, quando há a saída de acordos que foram celebrados, quando há o questionar do trabalho dos cientistas, quando há novas orientações que dizem", reforçou.

O Presidente da República concluiu a sua intervenção declarando que "a questão das alterações climáticas não é uma mania, é uma questão objetiva", que "trabalhar em conjunto para resolver esse e outros desafios não é uma mania, é uma exigência urgente" e "uma questão de ciência e de sensatez".

Na sua exposição, Filipe Duarte Santos, licenciado em geofísica e doutorado em física nuclear, falou sobre as migrações das zonas rurais para as zonas urbanas, o aumento das desigualdades em termos globais, e alertou para os atuais padrões de consumo de minérios e de energia.

"Não hesitem dizer que estamos viciados em combustíveis fósseis. Cabe à vossa geração mudar este paradigma", disse aos alunos.

O professor universitário apontou como fundamental a reciclagem e reutilização de matérias-primas e falou também sobre a necessidade de florestação para compensar as emissões de CO2 e a maior frequência de eventos extremos como ciclones em resultado das alterações climáticas.

No início desta segunda edição dos "Cientistas no Palácio de Belém", a assessora do chefe de Estado para a Educação, Isabel Alçada, enquadrou esta iniciativa do Presidente da República: "A ideia central é valorizar a ciência. Se tivermos informação científica, decidimos melhor".

Além de Filipe Duarte Santos, a lista de cientistas participantes nesta segunda edição, que decorrerá até 27 de fevereiro, com mais oito sessões com alunos de escolas secundárias, é composta por Carlos Fiolhais, Arlindo Oliveira, Miguel Bastos Araújo, Helena Carreiras, José Xavier, Mónica Dias, Daniel Traça e Sobrinho Simões.