Exposição à poluição pode prejudicar inteligência cognitiva

A exposição à poluição atmosférica pode ter consequências a nível cognitivo, revela um estudo publicado esta segunda-feira na na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Entre 2010 e 2014, um grupo de investigadores analisou testes com 34 questões de linguagem e 24 de cálculo feitos por 20 mil pessoas de ambos os sexos com dez anos ou mais na China.

Os resultados foram comparados com os registos de partículas de pequena dimensão, dióxido de azoto e dióxido de enxofre.

Conclui-se que níveis elevados de poluição atmosférica levaram a quedas significativas nos resultados dos testes, com impacto equivalente à perda de um ano de educação escolar.

Idosos, homens e pessoas com baixa escolaridade são mais são os mais afetados, disse um dos responsáveis pela investigação, Xi Chen, da Escola de Saúde Pública da Universidade de Yale, nos EUA., em parte porque desempanam mais trabalhos físicos ao ar livre.

A poluição aumenta ainda o risco de depressão e doenças degenerativas, como Alzheimer e outras formas de demência.

Segundo os autores deste estudo, 98% das cidades com mais 100 mil habitantes em países pobres excedem os limites de poluição do ar recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).