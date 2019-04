Governo aprova requisição civil dos motoristas de matérias perigosas em greve

O Governo aprovou, esta terça-feira, uma Resolução do Conselho de Ministros na qual é reconhecida a necessidade de proceder à "requisição civil dos motoristas de matérias perigosas" que estão em greve por tempo indeterminado.

O comunicado do Conselho de Ministros extraordinário adianta que "a greve em curso afeta o abastecimento de combustíveis aos aeroportos, bombeiros e portos, bem como o abastecimento de combustíveis às empresas de transportes públicos e aos postos de abastecimento da grande Lisboa e do grande Porto".

Os motoristas de matérias perigosas iniciaram esta segunda-feira uma greve por tempo indeterminado. Reclamam uma revisão salarial e mudanças na profissão.

Segundo o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), a greve está a registar uma adesão de 100% e apenas estão a ser abastecidos os hospitais.

Em declarações à TSF, Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do Sindicato, explicava as razões do protesto.

"Estes motoristas têm de ter uma formação especial. Têm de ter uma certificação ADR para movimentar matérias perigosas, mas a categoria profissional que está reconhecida é apenas a de transportes de pesados. Tendo em conta a especificidade e o risco a que estão sujeitos, a primeira grande reivindicação é o reconhecimento da categoria de motorista de matérias perigosas e depois o número de horas de trabalho que estão a fazer, que são excessivas, assim como a questão salarial. Nós reivindicamos aquilo que existia há 20 anos: dois salários mínimos, que pensamos ser o justo."

O sindicalista adiantou ainda que os motoristas vivem há 20 anos com dificuldades e que só suspendem a greve se as reivindicações forem atendidas.

