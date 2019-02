Governo garante aprovação da lei sobre contaminação dos solos até ao verão

O Ministério do Ambiente garante que, até ao verão, vai ser aprovada a lei sobre contaminação dos solos.

Ouvido pela TSF, o gabinete de Matos Fernandes responde desta forma à denúncia feita pela associação ambientalista Zero de que a lei está pronta há três anos mas nada foi feito até ao momento.

Ainda, assim, e apesar da intenção de ter a lei aprovada ainda no primeiro semestre do ano, o Ministério do Ambiente não esclareceu o que causou o atraso na aprovação da lei.

A associação ambientalista ZERO apelou este sábado aos partidos com representação parlamentar para obrigarem o Governo a legislar sobre solos contaminados (ProSolos), porque a lei preparada pelo Governo "está há três anos na gaveta".

Ouvido pela TSF, o ambientalista Rui Berkemeier, diz que não vê motivos para tamanho atraso na publicação da lei até porque o Governo admitiu que ela faz falta.

O facto de até agora nada ter sido feito, no entender da associação, "indica a existência de fortes interesses económicos que se opõem" à publicação do diploma.

A proposta tem como principais objetivos, recorda a ZERO, prevenir a contaminação do solo e, através de um sistema de controlo da venda de terrenos potencialmente contaminados, identificar e responsabilizar as entidades que estão na origem das situações de contaminação do solo.