Governo recorreu da providência cautelar para avançar com furo em Aljezur

O Ministério do Mar insiste no avanço do furo para prospeção de petróleo ao largo de Aljezur e recorreu esta segunda-feira da providência cautelar, que impedia o ínicio dos trabalhos.

A informação foi confirmada à TSF por Rosa Guedes, da Plataforma Algarve Livre de Petróleo. A ativista desvalorizou o passo dado pelo governo, explicando que o recurso apresentado pelo governo não significa que o furo possa avançar.

"Neste momento, não podem fazer nada. Só o poderão fazer se houver uma sentença contrária", explicou Rosa Guedes

Rosa Guedes garante que recurso apresentado pelo ministério do Mar não anula providência cautelar

A Plataforma decidiu também avançar com um processo em tribunal para impugnar a decisão da Agência Portuguesa do Ambiente que dispensou uma Avaliação do Impacte Ambiental. Para Rosa Guedes, esta é uma decisão contrária à lei.

"É um ato incorreto, altamente desrespeitador da legislação nacional, internacional e europeia", disse.

"É um ato incorreto, altamente desrespeitador da legislação nacional, internacional e europeia", defende Rosa Guedes

A TSF tentou confirmar junto do Ministério do Mar a existência deste recurso mas não obteve resposta.