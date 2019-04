Há mais de 30 mil situações de incumprimento nas florestas

Em mais de mil freguesias, de norte a sul do país, foram sinalizadas cerca de 30 mil situações de incumprimento nas florestas, principalmente falta de limpeza. É este o balanço do Programa de Promoção e de Prevenção de Incêndios Florestais que decorreu até ao final de março. Os números foram divulgados esta manhã pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

PUB

"Esta atenção implicou trabalho em conjunto com todas as freguesias prioritárias (1142) e com mais 605 freguesias não prioritárias. Foram sinalizadas 31.582 situações em que a limpeza não está de acordo com aquilo que são os padrões estabelecidos na lei."

Eduardo Cabrita adiantou ainda que "essas situações estão a ser comunicadas aos municípios para que possam até final de maio acompanhar agora uma fase já não de sensibilização só, mas também de fiscalização por parte da GNR."