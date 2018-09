Incêndio em Almada faz quatro feridos. Edifício de sete pisos evacuado

Quatro pessoas sofreram ferimentos devido a um incêndio urbano que deflagrou às 09h16 no Pragal, concelho de Almada (Setúbal), que obrigou à evacuação total de um edifício de sete pisos, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o incêndio ocorreu na Rua de São Domingos, no Pragal, numa fração do 3.º andar de um edifício de sete pisos.

Um dos feridos foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, segundo o CDOS.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 09h16, e o incêndio está em rescaldo desde as 10h10, tendo sido mobilizados para as operações de socorro 28 operacionais, apoiados por 11 veículos dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da PSP.