Investigadores do Porto criam robot para limpar florestas

Um grupo de investigadores do INESC Porto criaram um robot destinado à limpeza das florestas. O objetivo deste robot é a diminuição dos custos de uma operação deste tipo, que pode custar milhares de euros.

Além disso, o engenho pode ter ainda o efeito secundário de diminuir o risco de incêndios.

Esta máquina tem ainda uma boa autonomia e pode andar sozinha na floresta.

"É como se fosse um trator normalíssimo mas sem lugar para o condutor. Tem um conjunto de sensores que o permite ver e selecionar o que vê na floresta e cortar.", conta o investigador Filipe Santos à TSF.

O investigador do INESC dá um exemplo concreto. "A ideia é recolher todas as árvores de pequeno porte e deixar as maiores."

Os especialistas afirmam que a autonomia deste robot vai ainda continuar a ser vigiada, "por questões de segurança" e na companhia de um "operador" por ter uma tonelada.