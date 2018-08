Má qualidade da água do Tejo "não tem nenhum risco para a saúde humana"

A garantia é do presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA): a má qualidade da água do Tejo "não não tem nenhum risco para a saúde humana"



A APA alertou para qualidade imprópria da água na barragem do Fratel, na fronteira entre os distritos de Portalegre e de Castelo Branco, um aviso que chegou à Direção-Geral de Saúde e à Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL).

De acordo com Nuno Lacasta, "menos arejamento da albufeira pode potenciar riscos em termos de fauna piscícola - para a sua subsistência e sobrevivência - e também as temperaturas elevadas no distrito de Castelo Branco poderão determinar a ocorrência de afloramentos de algas que tapam o sol e não permitem o arejamento da albufeira e consequentemente levam à deterioração da qualidade da água."

Ouça as declarações de Nuno Lacasta

A situação não põe, no entanto, a saúde humana em causa: "O que estamos a fazer é informar o público. Esta situação não tem nenhum risco para a saúde humana. Tem, de facto, riscos em termos de fauna piscícola."

Nuno Lacasta garante que não há riscos para a semana humana

Não é possível fazer uma previsão do tempo que demorará até que esta situação tenha um impacto efetivo na diminuição dos peixes, mas Nuno Lacasta defende que é preciso tomar medidas com urgência.

"O que é importante neste momento é concentrarmo-nos, em articulação com as autoridades espanholas, em medidas de gestão que permitam potenciar arejamento da linha de água e da albufeira", remata.