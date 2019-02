Mapa mundo das temperaturas mostra ano escaldante. Portugal divide-se em tons de rosa

Um mapa mundo escaldante. Ouça a peça da jornalista Dora Pires

No mapa mundo deste ano escaldante, Portugal surge pintado a dois tons de rosa.

A Norte e a Centro do país surge um mapa pintado de rosa forte, o que significa que aqui se sentiram temperaturas muito acima do normal. Já a Sul surge um tom de rosa mais pálido, o que se traduz em temperaturas acima da média.

Aqui e ali, em vários pontos do mundo, na Europa, na Rússia, no Médio Oriente ou na Nova Zelândia há manchas quase vermelhas que assinalam recordes absolutos de temperaturas em terra mas também no mar.

O mapa e os dados são da NOAA, a agência meteorológica dos Estados Unidos , mas coincidem com os dados da NASA, a agência britânica e das Nações Unidas.

2018 foi o quarto ano mais quente desde que há registo, desde 1850, sendo que a temperatura global subiu quase um grau celsius. E quais foram os outros anos mais quentes? 2016, 2017 e 2015, por esta ordem.

Ou seja, estes dados confirmam que há uma tendência, o que leva os peritos da agencia britânica a dizerem que não arriscam muito quando preveem que o nosso mundo vai aquecer ainda mais, um grau e meio na década entre 2014 e 2023.

Uma amostra do que isto significa são as contas feitas aos desastres naturais nos Estados Unidos no ano passado, sem falar nas vidas humanas - entre furacões e incêndios foram 14 desastres que causaram prejuízos de 90 mil milhões de dólares.